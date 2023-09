Sesta Randonnée Reale Borbonica | l’evento ciclo-turistico itinerante tra cultura | natura ed eccellenze enogastronomiche

Leggi su anteprima24

(Di martedì 12 settembre 2023) Tempo di lettura: 5 minutiC’è attesa per latraed. L’appuntamento è per sabato 16 e domenica 17 settembre. La manifestazione è organizzata dall’associazione sportiva dilettantistica di promozione sociale Cambia, ovvero Campania bici, in collaborazione con la Direzione della Reggia di Caserta e il Comune di Piana di Monte Verna. Quest’anno la kermesse si svilupperà in due giornate. Protagonista sarà Piana di Monte Verna, luogo di partenza e arrivo domenica 17 settembre della. Il programma prevede ...