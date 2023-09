Serviva l' ultima sparata per scoprire cosa pensa Abu Mazen degli ebrei?

(Di martedì 12 settembre 2023) Curioso fatto, anzi segno dei tempi. E’ successo questo: che il dittatore di Olp e Cisgiordania, vale a dire Abu, riformista arabo a 24 carati, abbia esposto di recente una dichiarazione per lui e per i suoi normalissima: che i sei milioni di, cioè, non vennero massacrati in quanto, bensì in quanto usurai. O ladri, dipende, purché maiali comunque. Dichiarazione talmente normale e scontata, per l’Olp, che esso stesso la stampa sugli abbecedari delle scuole elementari, dove lo stato d’Israele è perfino cancellato dalle carte geografiche, o sui libri di storia delle medie, ma ovunque possa. Eppure è esploso, per l’dichiarazione analoga alle altre, uno scandalo talmente possente da indurre madame Hidalgo, sindaca di Parigi, a revocare ad Abula Medaille Grand Vermeil, ...

O forse, dopo il rebound dai minimi di agosto,qualche motivazione per far sedimentare un ... il mercato pare in qualche modo allineato alla Fed sui valori che quest'potrebbe raggiungere ...Ho avuto modo durante la diretta di scusarmi,prendere le distanze da tutto questo ' ha ammesso il conduttore. Le scelte sbagliate dell'edizione hanno spinto verso cambiamenti ...Nell'frazione, l'equilibrio dura fino all'11 - 11, poi sale in cattedra uno scatenato Ciccio ... "Una partita come questa, nuotata, giocata, fisica citanto per ritrovare ritmo. Sono le ...

Ecco cosa serve agli Azzurri per qualificarsi ed evitare di nuovo i playoff La Gazzetta dello Sport

Eppure è esploso, per l’ultima dichiarazione analoga alle altre, uno scandalo talmente possente da indurre madame Hidalgo, sindaca di Parigi, a revocare ad Abu Mazen la Medaille Grand Vermeil, ...Nei giorni dei Mondiali disputati in Estremo Oriente si è rivelato impossibile non pensare allo stato pietoso in cui versa il basket nel nostro paese ...