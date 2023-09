Serve solo a pagare le loro pensioni | il consigliere di Zelensky-choc contro l' Onu | l' ultimo fronte

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 settembre 2023) L'Onu nel mirino dell'Ucraina. Ilpresidenziale ucraino, Mykhailo Podolyak, non ha lesinato critiche all'Organizzazione delle Nazioni Unite. E in un'intervista la definisce "un'organizzazione per le pubbliche relazioni, per le lobby e per fare guadagnare un bel po' di soldi per la pensione a chi vi ricopre cariche dirigenziali". Podolyak, intervenuto sul canale Youtube ucraino Vlast versus Vlashenko, ha lamentato in particolare che le Nazioni Unite affermino di non avere raccolto prove per definire un genocidio quello che sta accadendo in Ucraina. "Le emozioni che ci suscita l'Onu - ha anche aggiunto - saranno sempre negative. Così come le altre istituzioni tipo l'Aiea, la Croce rossa, Amnesty International. Sono tutte organizzazioni fittizie che intasano la nostra mente con valutazioni assolutamente da spazzatura. Se non ci fossero ...