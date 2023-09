Serie D | ufficiale l’ammissione in soprannumero della Reggina

(Di martedì 12 settembre 2023) La Lega Nazionale Dilettanti ha scelto di ammettere al campionato diD la. Tutti i dettagli in merito Di seguito il comunicatoD sulla. COMUNICATO – «Conseguentemente alal campionato diD insocietà A.S.D. La Fenice Amaranto, il Dipartimento Interregionale ha ufficializzato la nuova composizione del Girone I che passa così da 18 a 19 squadre: Acireale, Afragolese, Akragas, Canicatti’, Castrovillari, Citta’ di S. Agata, F.C. Lamezia Terme, Gioiese, La Fenice Amaranto, Licata, Locri, Nuova Igea Virtus, Portici, Ragusa, San Luca, Sancataldese, Siracusa, Trapani, Vibonese. Con il nuovo organico è stato dunque necessario rimodulare il calendario del Girone, ora ...

La Lega Nazionale Dilettanti ha scelto di ammettere al campionato diD la Reggina. Tutti i dettagli in merito Di seguito il comunicato dellaD sulla Reggina. COMUNICATO - "Conseguentemente all'ammissione al campionato diD in soprannumero della società A. S. D. La Fenice Amaranto, il Dipartimento Interregionale ha ...

