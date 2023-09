Serena Bortone ha vuotato il sacco | la famosissima le ha rubato il cuore | la dichiarazione pubblica è tenerissima | “Ti amo tanto”

La conduttrice ha lasciato la gestione del pomeriggio di Rai 1 a, per ben tre stagioni televisive. Ora è arrivato il momento per lei di tornare a far compagnia al pubblico, ogni giorno,...La conduttrice ha dunque ufficialmente preso il posto dinel pomeriggio della rete ammiraglia Rai. Scopriamo com'è andata la prima puntata. La Volta Buona : la prima puntata. La Volta ...... che ha debuttato oggi, lunedì 11 settembre 2023, a partire dalle 14.05 su Rai1, prendendo il posto del non riconfermato Oggi è un altro giorno di. Con Tullio, al termine di una lunga ...

Serena Bortone e il suo nuovo inizio in Rai CulturaIdentità

Condividi su Lunedì 11 settembre, dalle 21:40 su Canale 5, è in onda la prima puntata stagionale del Grande Fratello. Il programma, che nelle intenzioni è rivoluzionato rispetto allo scorso anno, è co ...“Che bello di essere qui, certi amori fanno giri immensi e poi ritornano”, emozionata Caterina Balivo al debutto di La volta buona dopo aver lasciato per tre stagioni la gestione a Serena Bortone con ...