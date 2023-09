Sedicesima tappa Vuelta 2023 | Vingegaard vince di forza in salita Kuss sempre leader

(Di martedì 12 settembre 2023) Dopo il Tourmalet, Jonasdetta legge anche nella, da Liencres Playa a Bries di 120,5 km, precedendo il neozelandese Fisher-Black, gjunto a 43?, e l’olandese Poels, a 49?. Decisiva per la vittoria del danese l’attacco sferrato a 4 km dal traguardo. Seppreiste in maglia rossa, ma il vantaggio suè di appena 29?.: LA CRONACA Dopo il giorno di riposo, la corsa spagnola entra nel vivo con l’ultima settimana all’insegna delle terribili tappe di montagna. Si comincia con la brevedel Brejes dove è posto il traguardo odierno. Inizialmente si forma una fuga di 10 corridori: Vervaeke, Gregorie, ...

