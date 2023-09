(Di martedì 12 settembre 2023) Durante la sessione plenaria del Forum economico orientale in corso a Vladivostock il presidente russo ha puntato il dito contro i suoi predecessori al Cremlino: "L'si è comportata come un colonizzatore". Ma su Kiev...

...una 'situazione', temendo un'escalation della crisi migratoria e l'attività del Gruppo Wagner. I migranti vengono utilizzati ancora una volta come un'arma dalle forze legate a Vladimir. ...Indubbiamente molto gravi perché il presidente USA Biden, cosi comecon Prigozhin, non è ... Meno, seppur seria, appare la posizione degli altri componenti di governo. A parte quella del ...... con la situazione sempre piùnel Nagorno Karabakh per la chiusura del corridoio di Lain, ...inyan a Mosca, alla presenza di, dove fu deciso che 'lo status definitivo del Nagorno Karabakh ...

Se Putin critica l'Urss sull'invasione di Budapest e Praga ilGiornale.it

Durante la sessione plenaria del Forum economico orientale in corso a Vladivostock il presidente russo ha puntato il dito contro i suoi predecessori al Cremlino: "L'Urss si è comportata come un coloni ...Se non lo capiscono, pace all’anima loro. Ma certamente Putin non può impedire il fatto che io a casa mia metta un missile a 200 km da Mosca”. Implacabili le critiche di Cacciari nei confronti ...