Se Dio Vuole | dove è stato girato il film con Marco Giallini

Leggi su screenworld

(Di martedì 12 settembre 2023) IlSe Dioquasi interamente a Roma, a eccezione delle ultime scene. Quest’ultime sono avvenute sul lago di Martignano, sempre in Lazio, le cui coste sono divise tra i comuni Anguillara Sabazia e Campagnano di Roma. Tra le location più importanti del, con protagonistie Alessandro Gassmann, c’è la chiesa di San Michele alla Tiburtina, in via del Casale Cavalieri, che nelviene ristrutturata da Don Pietro e Tommaso. L’ingresso della casa in cui Tommaso vive con la famiglia si trova in via Mecenate 59, ma la splendida terrazza è invece quella di un altro appartamento situato in Piazza Adriana 10, con una visuale che dà su Castel Sant’Angelo. La scena in cui Don Pietro viene investito da un furgone si ...