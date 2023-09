Scuola | perché la Svezia vuole tornare al libro stampato e alla scrittura a mano

...è arrabbiata con me". Lei all'inizio aveva detto anche di non voler andare ai colloqui in carcere. Mentre una docente che aveva insegnato per qualche tempo a Castelvetrano nella...una donna col suo destino, 25 anni e mamma sola con un figlio, ripudiata dal marito, si deve ... Aveva iniziato lalunedì scorso. Ieri a mezzogiorno, sotto il sole e la polvere soffocante ...noi ora abbiamo Lodi, che dal Pd è passata ad Azione e resta all'opposizione in Comune'. Il ... Questi signori arrivano con i kalasnikov e noi cosa gli mandiamo, gli insegnanti di...

Ritorno a scuola: chi ha inventato il liceo E perché Focus