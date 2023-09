Scuola | Ocse | «Investimenti ancora bassi | insegnanti sottopagati e troppo anziani»

...una lunga lotta contro il caro: gli studenti e le loro famiglie si trovano nuovamente a combattere contro i prezzi alti da pagare per riuscire a svolgere un degno anno di istruzione. L'(......una lunga lotta contro il caro: gli studenti e le loro famiglie si trovano nuovamente a combattere contro i prezzi alti da pagare per riuscire a svolgere un degno anno di istruzione. L'(..."Secondo i dati- spiegano da Altra- uno studente spende annualmente tra i 6mila e i 7.500 euro. Conto - proseguono - che è stato fatto nel 2017 e questo implica come questi dati non ...

Ocse: spesa per studente ancora bassa, insegnanti sottopagati e troppo anziani Il Sole 24 ORE

Gli altri mollano prima, mentre ormai- osservano gli esperti dell’Ocse nella nota dedicata al nostro Paese - «un diploma di scuola superiore è il livello minimo di istruzione richiesto per partecipare ...La fotografia sulla scuola italiana conferma i nodi storici: tra il 2015 e il 2022 gli stipendi tabellari dei docenti sono diminuiti del 4 per cento.