Scuola | gli auguri di Giacobbe | “Che sia l’anno della rinascita”

(Di martedì 12 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiIn occasione dell’inizio delscolastico, l’assessore all’istruzione del Comune di Avellino, il professor Geppino, ha inviato una lettera a tutti i dirigenti scolatici e agli alunni: Carissimi Il nuovo anno scolastico è alle porte e gli studenti di ogni ordine e grado, dopo la pausa estiva, sono pronti a riprendere il loro percorso di formazione e crescita fra i banchi di. Fare lezione in presenza è già il primo aspetto positivo di questa nuova avventura che consentirà loro di lavorare in sinergia con i compagni e i docenti. Negli ultimi anni, il Covid ha messo a dura prova l’animo euforico, sereno e creativo dei protagonistima, pur con la massima attenzione alle misure sanitarie essenziali, auguro a tutti di riscoprire la dimensione ...

E ancora: 'Il mio lavoro sarà improntato alla collaborazione conorganismi preposti, a partire ... Cercheremo di incentivare la nostra presenza nelle. Daremo un nostro contribuito affinché ...Questo però è un problema insuperabile, inseguireasintomatici è impossibile e lasciarli andare in giro è un rischio che si può correre. A, quindi, l'idea di mettere a tutti e per tutto il ...Ha studiato alladi lingua e cultura della Comunità e nel 2021, alla caduta di Kabul ... Per renderlo possibile, le proposte concrete ci sono: 'Aumentareingressi legali, investire sulla ...Traospiti ecco in collegamento Alan Friedman , uno che contro il governo, Giorgia Meloni e ... Media e mondo politico tornano a. Nell'incontro di FdI credo ci sia un momento autocelebrativo :...

Il primo giorno di scuola: gli aggiornamenti dal Lodigiano e Sudmilano Il Cittadino

Rientro a scuola: gli auguri dell'Assessore all'Istruzione Franco ... Comune di Pinerolo

Auguro a tutti di abitare con gioia gli spazi delle aule, dei laboratori, dei corridoi, delle palestre, con l’auspicio di crescere bene e maturare insieme nuove ed entusiasmanti esperienze, patrimonio ...Il nuovo anno scolastico è alle porte e gli studenti di ogni ordine e grado, dopo la pausa estiva, sono pronti a riprendere il loro percorso di formazione e crescita fra i banchi di scuola. Fare ...Ma non solo per lavorare e per studiare. Abbiamo pensato anche a una console portatile e a un router da gaming per i momenti di svago ...