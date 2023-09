Scuola enologica | candidatura al David di Donatello

Leggi su anteprima24

(Di martedì 12 settembre 2023) Tempo di lettura: 3 minutiGrande successo per la provincia di Avellino che si apre al mondo del cinema per promuovere il territorio e l’enogastronomia irpina. A dare un segnale forte è stata la recente annunciatadel cortometraggio intitolato “Sogno di…vino” al prestigioso premiodi2024. L’opera filmica ha visto la minuziosa e curata direzione del regista Modestino Di Nenna, insieme al cast di attori, oggi professionisti, dell’Avellino, Benevento, Salerno Film Academy. Ad affiancarli la presenza dell’attore Antonio Fiorillo insieme a Valerio Naccarato. Lo short film mette in primo piano il prodotto simbolo della provincia di Avellino, il vino, partendo da una delineata trama che unisce imprenditoria giovanile al settore enologico. Il film breve è stato interamente girato nello storico Istituto Tecnico ...