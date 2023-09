Scuola | Cisal | “Assumiamo gli insegnanti precari dalla graduatoria da cui sono chiamati”

Leggi su impresaitaliana

(Di martedì 12 settembre 2023) Secondo il segretario confederale dellae presidente Anief, Marcello Pacifico, è necessario reintrodurre il doccio canale di reclutamento degliper superare laetà Roma. “Ormai da vent’anni il numero deinon fa che aumentare. Abbiamo il 200% diin più rispetto a quello per cui fu emanata la legge 107 del 2015, che avrebbe dovuto risolvere il problema delato. Cianche 10.000 posti su 50.000 che nonstati assegnati, perché ipreferiscono lavorare vicino casa piuttosto che lontano: non vogliono lasciare la propria famiglia per uno stipendio che è veramente tra i più mortificanti nella pubblica amministrazione e ghigliottinato dall’inflazione”. ...