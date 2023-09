Scopriamo gli autori dietro “Scarlet | dalla nobiltà alla pirateria”

Leggi su ilfaroonline

(Di martedì 12 settembre 2023) Questa epica avventura ha la capacità di catturare tutti i lettori del mondo fantasy e non, portandoli in un viaggio attraverso pericoli inaspettati, terre misteriose ed improvvisi colpi di scena, tuttavia, ciò che rende veramente caratteristica quest’opera non è solo la trama avvincente ed i personaggi, ma il processo creativo unico che stadi essa. Un processo che incarna l’essenza della collaborazione e dell’unità degli scrittori. Glidi questo romanzo, Giorgia Caniglia, Andrea Pitzianti e Paolo Rinaldi, sono la dimostrazione che quando le menti creative si uniscono, possono dar vita a mondi inimmaginabili. Ognuno di loro ha infuso le proprie fantasticherie e le proprie ispirazioni, creando un equilibrio che ha reso l’opera profondamente avvincente. Le Fonti di Ispirazione di Giorgia: Giorgia, un’anima sognatrice appassionata di arte e ...