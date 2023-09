Scontri e violenze nel Cile che ha ricordato Allende

... vittima 50 anni fa di un brutale colpo di stato, e' stata ricordata in Cile in un clima di grande esaltazione dei valori della democrazia, segnato in parte pero' dalledi sparuti gruppi di ......del cinquantenario delle vittime del regime di Augusto Pinochet sono state segnate da, in ... Ore di tensione al centro di Santiago del Cile , teatro ditra la polizia e un gruppo di ...... vittima 50 anni fa di un brutale colpo di Stato, stata ricordata in Cile in un clima di grande esaltazione dei valori della democrazia, segnato in parte per dalledi sparuti gruppi di ...

La figura del presidente Salvador Allende, vittima 50 anni fa di un brutale colpo di stato, e' stata ricordata in Cile in un clima di grande esaltazione dei valori della democrazia, segnato in parte ...La commemorazione delle vittime del colpo di Stato che rovesciò il governo di Allende è stata segnata da scontri e violenze. L'eredità della dittatura militare per molti cittadini non è da ripudiare ...