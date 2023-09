Scomparso lo YouTuber 21enne Cosimo Corrado | in arte Kazuosan | l’appello della famiglia

(Di martedì 12 settembre 2023) Da due giorni non si hanno notizie di, losalernitano noto sui social come. Il giovane, di 21 anni, si trovava nel distretto di Manhattan, a New York, quando laè riuscita a contattarlo per l’ultima volta, sabato 9 settembre 2023, alle 18:30 locali. Da quel momento, di lui si sono perse le tracce: il giovane non risponde più né al numero italiano né a quello americano. I familiari hanno quindi diffuso un appello sui social, chiedendo a chiunque sia in possesso di informazioni di aiutare nelle ricerche, richiesta che che è stata anche ricondivisa dalla comunità di salernitani di New York. Inoltre, laha presentato denuncia alla Questura di Salerno, e nelle prossime ore raggiungerà la città americana. Secondo quanto riportato dal ...

