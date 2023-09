Scomparso a New York lo youtuber salernitano Kazuosan

Da qualche giorno è atterrato aYork, ma da due giorni non abbiamo più notizie. Sabato sera era a Manhattan intorno alle 6:30 pm. Ha perso il telefono. Se per caso lo riconoscete, contattate la ...Da oltre 48 ore non si hanno più notizie di Cosimo Corrado , youtuber salernitanoYork, dove era atterrato da pochi giorni. Nel pomeriggio di sabato 9 settembre, il ventunenne si trovava a Manhattan. Da quel momento la famiglia non è più riuscita a mettersi in ...Da sabato scorso non si hanno notizie di Cosimo Corrado , 21enne salernitano che si trovava aYork. La notizia della scomparsa è stata diffusa attraverso un volantino pubblicato sui social: 'Lui ...Ancora nessuna traccia di Cosimo Corrado, il 21enne salernitano noto sul web con lo pseudonimo 'Kazuosan',daYork sabato scorso. Sui social la famiglia ha pubblicato una richiesta di aiuto e lasciato un riferimento telefonico a disposizione di chiunque avesse notizie. "Lui è Cosimo, ed è ...

Kazuosan scomparso a New York, ore di apprensione per lo youtuber salernitano Adnkronos

Kazuosan, scomparso a New York lo YouTuber Cosimo Corrado La Repubblica

Da oltre 48 ore non si hanno più notizie di Cosimo Corrado, youtuber salernitano scomparso a New York, dove era atterrato da pochi giorni. Nel pomeriggio di sabato 9 settembre, il ventunenne si ...Scomparso youtuber italiano a New York. «Kazuosan» è irreperibile da 3 giorni: non ha soldi e non ha cellulare Su Welcome to Favelas ci sono diverse segnalazioni, foto e video, per stomaci forti, ...Cosimo Corrado, 21 anni e oltre un milione di follower, non si trova da oltre 48 ore. I genitori partiti per gli Usa ...