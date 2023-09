Scomparsa Kata | scenario tremendo | test del DNA e tracce di sangue

Leggi anchea Firenze, tutte le piste dell'indagine Bimbaa Firenze, si scaverà dentro l'ex hotel per cercare tracce diBimbaFirenze, zio diarrestato ...Novità importanti sulladi, la bambina peruviana sparita nel nulla dall'ex hotel Astor lo scorso 10 giugno: nelle scorse ore la Procura di Firenze ha notificato un avviso di garanzia a cinque persone tutti ex ...Leggi anche, 'occultata in valigia e portata via': 5 indagati, accertamenti su borsoni, trolley e rubinettidi, all'ex Hotel Astor nuovo sopralluogo: si scaverà con le ...Tre di loro ripresi da telecamere mentre uscivano da ex hotel Astor con borsone che poteva contenere la piccola Cinque persone indagate per ladi. Tre di loro sono stati ripresi dalle telecamere mentre uscivano da ex hotel Astor con un borsone che poteva contenere la piccola.

Kata scomparsa a Firenze: cinque indagati per sequestro. 'Usciti dall'ex Astor con un borsone' LA NAZIONE

Kata scomparsa a Firenze, 5 indagati tra cui gli zii: «Usciti dall'ex hotel Astor con borsoni e trolley», trov ilmessaggero.it

Ci sono cinque indagati per la scomparsa di Kata, la bambina peruviana che vive a Firenze e di cui non si hanno più notizie dal 10 giugno scorso. La Dda di Firenze ha ordinato rilievi tecnici irripeti ...Le persone indagate per la scomparsa di Kata, la bimba peruviana sparita nel nulla dall’ex hotel Astor lo scorso 10 giugno sono cinque. L’ipotesi di reato per cui indaga la procura è il sequestro di p ...Novità importanti sulla scomparsa di Kata, la bambina peruviana sparita nel nulla dall'ex hotel Astor lo scorso 10 giugno: nelle scorse ore la Procura di Firenze ha notificato un avviso di garanzia a ...