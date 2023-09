Scomparsa di Kata | svolta nelle indagini | indagate 5 persone

(Di martedì 12 settembre 2023) per sequestro di persona a scopo di estorsione Unasulladella piccolaè arrivata questa mattina. La procura di Firenze ha notificato un avviso di garanzia a cinque. Si tratta di ex occupanti dell’ex hotel Astor, la struttura dove la bambina viveva con la famiglia e da dove èlo scorso 10 giugno. Su Tgcom24 si dice che si tratta di un atto necessario per eseguire accertamenti tecnici irripetibili “volti ad accertare la presenza di materiale biologico o genetico e all’estrapolazione di eventuali profili del Dna da borsoni, trolley e da rubinetti di stanze dell’hotel e alla loro successiva comparazione con quello della vittima”. Leggi anche: La figlia di Matteo Messina Denaro prende il cognome del padre Non sono ...

Kata scomparsa a Firenze: cinque indagati per sequestro. 'Usciti dall'ex Astor con un borsone'

