Scomparsa di Kata | cinque indagati per sequestro Uscirono dall’Astor con trolley e borsone

Ci sono cinque indagati per il caso di, la bambina di 5 annilo scorso 10 giugno dall' ex hotel Astor di via Maragliano a Firenze . Sono tutti ex occupanti dell'albergo dismesso: tre di loro, come spiega una nota della ...La procura fiorentina ha notificato un avviso di garanzia a cinque persone per ladi, la bambina peruviana sparita nel nulla dall'ex hotel Astor lo scorso 10 giugno. Si tratta di cinque ex occupanti dello stabile abbandonato a Novoli, periferia di Firenze, dove la ...Svolta nelle indagini sul caso di, la bimba di 5 anniil 10 giugno scorso dall'ex hotel Astor di Firenze. Ci sono cinque indagati nell'ambito dell'inchiesta relativa al sequestro di persona a scopo di estorsione della ...

Kata scomparsa a Firenze: cinque indagati per sequestro. 'Usciti dall'ex Astor con un borsone' LA NAZIONE

FIRENZE – La procura fiorentina ha notificato un avviso di garanzia a cinque ex occupanti dell’ex hotel Astor a Firenze per la scomparsa di Kata, la bambina peruviana sparita nel nulla lo scorso 10 ...FIRENZE (ITALPRESS) - I magistrati della Direzione distrettuale antimafia di Firenze hanno notificato avvisi di garanzia a cinque persone per ...