Scomparsa della piccola Kata | 5 gli indagati | “Usciti dall’ex hotel Astor con trolley e borsone sospetti”

(Di martedì 12 settembre 2023) Sono cinque gli, tra gli occupanti dell’exa Firenze, per ladi, la bambina peruviana di cui non si hanno notizie dallo scorso 10 giugno. La procura fiorentina ha notificato loro un avviso di garanzia. Si tratta di un atto ritenuto necessario per eseguire accertamenti tecnici irripetibili: lo scopo è quello di accertare la presenza di materiale biologico o genetico e procedere con l’estrapolazione di eventuali profili del dna da borsoni,e dai rubinetti delle stanze dell’edificio. Così facendo si potrà fare una comparazione con il dnabambina. La procura di Firenze indaga 5 persone per laTre ...

"Sono io Elisa Claps" : esce oggi, a distanza di 30 anni dallaragazza potentina il cui corpo è stato ritrovato il 17 marzo del 2010 nella ChiesaSantissima Trinità di Potenza, il librogiornalista Mariagrazia Zaccagnino che racchiude ...... la bambina di 5 annilo scorso 10 giugno dall' ex hotel Astor di via Maragliano a Firenze . Sono tutti ex occupanti dell'albergo dismesso: tre di loro, come spiega una notaProcura, ...Sono cinque le persone finite nel mirinoprocura di Firenze che sta indagando sulladi Kataleya , la bambina peruviana sparita nel nulla lo scorso 10 giugno . Le persone indagate sono ex occupanti dell'ex hotel Astor del ...

Cinque indagati per la scomparsa della piccola Kata: "Usciti con grossi borsoni e trolley" ilGiornale.it

10.45 Kata, 5 indagati per la bimba scomparsa La procura fiorentina ha notificato un avviso di garanzia a 5 ex occupanti dell'ex hotel Astor a Firenze per la scomparsa di Kata, la bimba di 5 anni per ...Ci sono degli indagati per la scomparsa della piccola Kata a Firenze. A renderlo noto è il Corriere della Sera, che cita gli avvisi di garanzia notificati dalla Procura a cinque ex occupanti ...