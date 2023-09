Schlein | Per Europee tema centrale sarà giustizia fiscale

Leggi su iltempo

(Di martedì 12 settembre 2023) (Agenzia Vista) Roma, 12 settembre 2023 "Nella campagna per le prossime elezioniuno dei temi centrali per noila. Non possiamo avere paradisi fiscali senza palme all'interno dell'Unione europea perchè non è accettabile che i governi facciano una corsa spietata di concorrenzaal ribasso in cui siamo tutti perdenti: Stati e cittadini. Gli unici che vincono sono quelli che non pagano, proporzionalmente ai loro profitti, le tasse. E' giusto che chi ha di più contribuisca in proporzione maggiore, al benessere collettivo". Lo ha detto Elly, segretaria del Pd, alla presentazione del gruppo di lavoro del partito sulle politiche digitali e l'innovazione. Fonte video: Pd Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev