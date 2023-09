Schlein e Calenda nuovo tentativo di intesa Sanità e salario minimo | il fronte contro Meloni

Perché ormai le distanze non sono più politiche, investono l'ambito morale, come spiegaai ...e di rimbalzo il concreto rafforzamento del tanto aborrito doppio radicalismo- Meloni, un ...La delegazione Pd con la responsabile Sanità della segreteria, Marina Sereni , ha visto Mariolina Castellone dei 5 Stelle, a seguire Più Europa e poi Azione di. In mattinata invece si ...Benevento . Renzi ecorrano insieme alle europee 'altrimenti corrono il rischio entrambi di non superare la ... 'Proprio ora - ha proseguito - che laha spostato il Pd a sinistra e si ......, Marina Sereni e Mariolina Castellone dei 5 Stelle. Nelle prossime ore è previsto l'incontro con Più Europa. Mentre oggi pomeriggio è fissata la riunione con Azione di Carlo. In ...

Calenda sente Schlein, disgelo dopo gli addii. Vertice tra Pd e Azione: “Patto sulla sanità” la Repubblica

L’opposizione ci riprova. Dopo il salario minimo il fronte della sanità Schlein contro Meloni Corriere della Sera

Ecco perché, senza ergersi a giudici di nessuno, senza distribuire pagelle di coerenza a chicchessia – come fa ogni giorno il prode Calenda – e senza alimentare ... società incarnati oggi dal Pd della ...Siamo consapevoli che appena il lettore si imbatte in espressioni come “Strappo nel Pd”, “Pd, è crisi” etc. rischia la narcolessia istantanea, e anche per l’editorialista alle prese col Pd il più dell ...Lavora per l’unità delle opposizioni Carlo Calenda, ma al tempo stesso prende le distanze dalle iniziative del Pd. Di nuovo ieri ha ribadito di non condividere la scelta della protesta delle piazze ...