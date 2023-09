(Di martedì 12 settembre 2023), 12 set. – (Adnkronos) – Sabato 16, dalle ore 16.30 e fino alle 21,‘A Fil di‘ La Maratona di‘ Memorial Enzo Musumeci Greco’ nella sua versione 2023. L’evento, diventato ormai un grande classico per tutti gli appassionati, si svolgerà davanti al colonnato del, a. Il maestro Renzo Musumeci Greco, organizzatore della serata nonché conduttore insieme a Novella Calligaris, icona dello sport italiano, come ogni anno diffonde l’invito a tutti gli schermidori che vorranno partecipare a questa ‘festa” che rappresenta anche un grande momento di promozione per la disciplina delle tre armi, dinanzi a uno dei monumenti più visitati del mondo. Si potrà salire in pedana liberamente, basterà portare con sé attrezzatura ed ...

2023 - Sabato 16 e domenica 17 settembre al centro di intrattenimento Gherlindal'... E poi, ancora, la danza, la ginnastica ritmica, il tennis, il pickleball e il ping pong, la, per ...Dal 14 al 17 settembre, in piazze e vie cittadine,il Festival Internazionale dei Giochi in ... Jogo Do Pau , un combattimento divenuto arte marziale portoghese, una specie dilusitana che ...Da giovedì 14 a domenica 17 settembre, in piazze e vie cittadine,il Festival Internazionale dei Giochi in Strada, organizzato dall'Associazione Giochi Antichi ... una specie dilusitana ...Dal 14 al 17 settembre, in piazze e vie cittadine,il 'Festival Internazionale dei Giochi in Strada', organizzato dall'Associazione Giochi ... una specie dilusitana che utilizza, come ...

Scherma: torna a fil di spada, appuntamento il 16 settembre al Pantheon a Roma La Gazzetta del Mezzogiorno

Legnano, a novembre torna la Coppa del Mondo di Spada ... SportLegnano.it

Roma, 12 set. – (Adnkronos) – Sabato 16 settembre, dalle ore 16.30 e fino alle 21, torna ‘A Fil di Spada – La Maratona di Scherma – Memorial Enzo Musumeci Greco’ nella sua versione 2023. L’evento, ...In streaming dal 14 al 24 settembre il miglior cinema documentario contemporaneo, sempre attento anche ai giovani talenti di domani. Tema conduttore: Ascoltare con occhi. SCOPRI I FILM I PROVA GRATIS ...Domenica 10 settembre alla Graziola la giornata di promozione delle attività sportive del territorio e le premiazioni dell’iniziativa ‘Campioni dello sport’ ...