... con una punta del 52% nel Nord Est, ma in diminuzione di 4 punti percentuali rispetto alla rilevazione di un anno fa), nelladei docenti (45%, con 5 punti in meno), nell' edilizia ...Tra chi non ha svolto alcun controllo nell'ultimo anno, il 20% dà comei tempi di attesa troppo lunghi , mentre il 19% i costi troppo elevati. Ma c'entra anche unacultura della ...... tra chi non ha svolto alcun controllo nell'ultimo anno, ben il 20% dà comei tempi di attesa troppo lunghi, e il 19% i costi troppo elevati. Ma c'entra anche unacultura della ...

Scarsa motivazione dei docenti e programmi obsoleti. Per gli italiani la scuola è da riformare. Sondaggio Legacoop-Ipsos Orizzonte Scuola

Sono l'informatica e le telecomunicazioni (39%), seguite, a pari merito, con il 28%, dal percorso sanitario e dal percorso elettronica ed elettrotecnica, e, con il 26%, dal percorso meccanica, meccatr ...Come rendere meno traumatico il rientro in ufficio Come tornare al lavoro con buon umore e ottimismo La chiave è circondarsi di bellezza e di oggetti progettati con intelligenza, cura e un pizzico d ...