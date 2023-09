Scandalo calcioscommesse | 11 calciatori squalificati | NOMI e DETTAGLI

... fu allenatore anche del Teramo in Lega Pro: qui le cose andarono nel complesso bene per lui, ottenne anche una storica promozione in Serie B - tuttavia poi annullata dallo. ...Scommesse, partite truccate e campionato sospeso: la decisione è ufficiale. Ecco quando si potrebbe riprendere. Choc in Bolivia Choc in Bolivia . Dove unorelativo alha fatto prendere una decisione clamorosa al presidente della federazione: stop al campionato, almeno per un paio di mesi, per cercare di fare pulizia. Intanto non ...Commenta per primo In Bolivia scoppia il caso. In seguito alla diffusione di alcune registrazioni che svelano alcune combine alla ...arbitrale è finita al centro dello, tanto ...

Scandalo in Bolivia: calcioscommesse e dirigenti in manette. Annullati i campionati! La Gazzetta dello Sport

Arbitri, giocatori e dirigenti: tutti coinvolti in uno dei più grandi casi di corruzione nel calcio degli ultimi anni.Altro scandalo nel mondo del calcio, con un caso di corruzione che ha portato alla sospensione del campionato Nuovo scandalo nel mondo del calcio con un caso di corruzione che ha spinto la Federazione ...