Scalvini | «Spalletti? Ecco cosa ha detto in partita a me e Bastoni»

Leggi su inter-news

(Di martedì 12 settembre 2023)ha fatto coppia conin Italia-Ucraina,che stasera ha visto la vittoria degli Azzurri per 2-1. Al termine del match del Meazza, il difensore ha raccontato a Rai Sport le parole di. GESTITA BENE – Nonostante una vittoria di misura, l’Italia ha conquistato i tre punti che necessitava contro l’Ucraina. Per Giorgionovanta minuti in campo e tanti consigli da Luciano: «Soprattutto diceva a me e ad Alessandro, quando stavamo attaccando, di non restare piatti col loro attaccante ma stare uno davanti e uno dietro, in modo da stare sia in anticipo sia in marcatura. Anche nellain Macedonia del Nord, come in questa, le marcature preventive per noi difensori erano importanti. Non solo per non ...