Sarò ferocissimo Luciano Spalletti scatenato | ecco chi trema | terremoto-azzurro

Leggi su liberoquotidiano

(Di martedì 12 settembre 2023) Il neo ct della Nazionale italianaSpallettti sognava probabilmente un debutto diverso. A lui è stata affidata quella ha definito "una squadra fortissima". Ma, almeno per il momento, il suo inizio di avventura a Coverciano ha lasciato molto a desiderare. Prima gli infortuni di Chiesa e Pellegrini, poi il deludente pareggio in terra macedone e la pioggia di critiche sul portierone Donnarumma. E ora il problema muscolare avvertito da Sandro Tonali. Qualcuno potrebbe pensare che le scelte adottate dall'allenatore toscano si siano dimostrate sbagliate. Lasciare a casa Verratti, Jorginho e Bonucci non è una decisione da poco. Ma, nel corso della sua lunga carriera, ha sempre dimostrato di non guardare in faccia nessuno. Nemmeno chi, forte del suo passato, meriterebbe invece un trattamento diverso. "...