Sarah Burton lascia Alexander McQueen dopo 26 anni | chi è la stilista che ha disegnato l’abito da sposa di Kate Middleton

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 settembre 2023) È passata alla storia per aver creato l’iconico abito dadie per essere lad’elezione della principessa, moglie dell’erede al trono di Inghilterra. Maè stata ed è tutt’ora l’erede di Lee, geniale designer fondatore del brand che porta il suo nome morto suicida nel 2010 all’età di 40. Un sodalizio, quello tra lei e, iniziato quando lei era ancora solo una studentessa della Central Saint Martins di Londra: era il 1997 eall’epoca era una talentuosa stagista. Le sue abilità non passarono inosservate a Lee, che infatti, appena lei si laureò, l’assunse. Da allora sono passati 26...