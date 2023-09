Sarà Sam Hancock a rilanciare la Fimer. L'incarico gli è stato affidato da Mc Laren Greybull

'Oggi è l'inizio di un nuovo capitolo tanto atteso per Fimer, che ora dispone di risorse finanziarie significative, di un nuovo Cda e, prossimamente, di un nuovo azionista industriale", ha detto il ...Time Addicts , diOdlum è la storia di due tossicodipendenti e migliori amici, che rubano una ... Il pubblico in salachiamato a votare al termine di ogni proiezione, nelle apposite urne che ......si svolgeranno in più sedi su tutto il territorio dal 13 al 17 novembre e la distribuzione... A seguire ci sono la Direzione Regionale Veneto con 680 posti di cui 50 alladi Venezia, la ...L'articolo riporta che anche Tina Fey,Esmail e Mike Schur sono tra coloro i cui contratti sono ... Questoil nostro approccio, almeno per il momento, fino a quando non ciqualcosa di ...

Sarà Sam Hancock a rilanciare la Fimer. L'incarico gli è stato ... LA NAZIONE