Santori attacca il pesto genovese | può essere pericoloso come la cannabis | nuoce a chi è allergico…

In precedenza, qualche giorno fa,aveva invitato le istituzioni locali a visitare un'azienda che opera nel settore della canapa. E stando a quanto riportato dal quotidiano Il Resto del ...La Legail sindaco Sul tema rifiuti la Lega ha attaccato il sindaco proprio in queste ore. '... almeno riduca la Tari' tuona il consigliere leghista Fabrizio. 'Ama non funziona, la ...In precedenza, qualche giorno fa,aveva invitato le istituzioni locali a visitare un'azienda che opera nel settore della canapa. E stando a quanto riportato dal quotidiano Il Resto del ...La Legail sindaco Sul tema rifiuti la Lega ha attaccato il sindaco proprio in queste ore. '... almeno riduca la Tari' tuona il consigliere leghista Fabrizio. 'Ama non funziona, la ...

Mattia Santori "attacca" il pesto alla genovese. "Può essere rischioso ... ilGiornale.it

Bologna, il centrodestra contro Santori: "Cannabis, proposte senza ... il Resto del Carlino

Mattia Santori (Ansa Foto) Notizie.com Queste sono alcune delle ... noi politici scenderemmo in pizza gridando all’attacco delle aziende del made in Italy. Se qualcuno paragonasse il pesto, l’alcol o ...Questa l'ultima provocazione di Mattia Santori. Stando a quanto riportato dalla stampa locale l'ex-leader delle Sardine, attuale consigliere comunale e componente della maggioranza di centrosinistra a ...Mattia Santori prosegue la propria battaglia sulla cannabis e stavolta si presenta nell'aula del Consiglio comunale di Bologna con un vasetto di infiorescenze di Cbd e uno di pesto: "Entrambi questi p ...