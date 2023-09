Sanremo | Gerry Scotti e Amadeus insieme | la foto è virale

(Di martedì 12 settembre 2023) Fervono i preparativi per la nuova edizione del Festival dianche quest’anno ricoprirà il ruolo di direttore artistico, e forse sarà l’ultima edizione per lui. Ma non perde tempo per la ricerca degli artisti, ma anche degli ospiti e co-conduttori che quest’anno lo affiancheranno. E dopo unacon, scoppia subito il gossip. Scoppia il caso di. Il conduttore, infatti, ha condiviso sui social uno scatto in compagnia di. I due sono legati da una duratura amicizia, ma in vista dei preparativi della nuova edizione della kermesse musicale, il dubbio venuto a tutti i telespettatori è lecito. C’è una collaborazione in vista tra i due colleghi?e ...

'La foto di Amadeus conScotti un indizio per il prossimoPerché no. Veniamo tutti da Radio Deejay e perScotti sarebbe il giusto riconoscimento per una grande carriera' ha ...Scotti acon Amadeus e Fiorello . Fiorello al Festival di Camogli sull'Italia. Martedì sera, sotto le luci di San Siro, si dovrà ottenere un risultato utile a superare l'impasse dopo il ...... interpretata dai più come un indizio per il prossimo Festival di: "Perché no Veniamo tutti da Radio Deejay e perScotti sarebbe il giusto riconoscimento per una grande carriera ". Su ...

Fiorello: “Sto pensando a un nuovo varietà in prima serata Il Fatto Quotidiano

Applausi e risate di una piazza gremita che a fatica lo fa allontanare. Ma non è finito, deve rispondere su Sanremo. "La foto di Amadeus con Gerry Scotti un indizio per il prossimo Sanremo Perché no.Vuole tornare al varietà di prima serata, ma non necessariamente al sabato e con una durata di un'ora e venti minuti al massimo.