Sanità | Richetti | ‘Bernini intervenga su rinvio borse studio specializzandi’

(Di martedì 12 settembre 2023) Roma, 12 set. (Adnkronos) – “Abbiamo presentato un’interrogazione alla ministra Bernini perchécon urgenza superando le criticità create dallo slittamento dell’iter di assegnazione delledi specializzazione di area sanitaria per l’anno accademico 2022-2023, che ha coinvolto migliaia di specializzandi. Lo scorso 6 settembre, difatti, con un decreto direttoriale, il ministero dell’Università ha posticipato la finestra iniziale prevista dall’8 al 18 settembre a quella che va dal 26 settembre al 6 ottobre, lasciando inalterato sia il termine fissato per le scadenza delle immatricolazioni al 16 ottobre, sia la data di presa di servizio del 1° novembre, con il risultato che i circa 14mila candidati avranno appena due settimane di tempo per finalizzare tutte le procedure del caso e trasferirsi presso la sede assegnata”. Così Matteo ...

