Sanità | Calenda | ' piazza non è metodo giusto | sono cose rituali'

(Di martedì 12 settembre 2023) Roma, 12 set. (Adnkronos) - "Il fatto di andare sempre in, non credo sia il". Lo ribadisce Carlosulla manifestazione del Pd. E lo stesso vale per ladella Cgil sul salario minimo: "tuttemolto".

Per Azione, al tavolo siedono il responsabileWalter Ricciardi e l'ex assessore allanel Lazio Alessio D'Amato. Lo stessodovrebbe partecipare brevemente alla riunione.L'ex assessore alladella Regione Lazio, Alessio D'Amato, ha lasciato... Renzi esono due separati in casa Non potrebbero trovare uno straccio d'intesa per smetterla di dirsene di ..."Parliamo di temi". Frase magica per superare le bizze dell'ex campo largo e provare a coagulare l'opposizione spesso slabbrata e in ordine sparso contro Meloni. Elly Schlein e Carlosi sono risentiti al telefono, ieri mattina. Dopo 48 ore di fuoco, sul fronte Pd - Azione, dato il trasloco di 30 dirigenti dem della Liguria al partito dell'ex ministro. Abbonati per leggere ...... ha detto Carloda Genova presentando il gruppo di amministratori locali passati ad Azione ... si spiega che parlare di piazza è ancora prematuro: 'Ma sicuramente quello dei tagli allaè ...

**Sanità: Calenda, 'mi piacerebbe Iv si unisse'** Il Tirreno