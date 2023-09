Sanità | Avs | ' incontro positivo con Pd | martedì nuova riunione' **

(Di martedì 12 settembre 2023) Roma, 12 set. (Adnkronos) - “È statol'tenuto questa mattina tra i nostri gruppi parlamentari e il Pd, con Marina Sereni, al quale ha preso parte anche Nico Bavaro delle segreteria nazionale di Sinistra italiana". Così Luana Zanella e Peppe De Cristofaro, capigruppo di Alleanza Verdi e Sinistra alla Camera e al Senato. "Abbiamo espresso comune consapevolezza e determinazione per un piano comune delle opposizioni per la salvaguardia e il rilancio della sanità pubblica. Il modello di lavoro da adottare è quello già felicemente sperimentato per la battaglia a favore del salario minimo.torneremo ad incontrarci. Per noi di AVS tra le priorità c'è lo sblocco delle liste d'attesa da attuare senza trasferimento risorse a settore privato”.

E' in programma alle 13 a Montecitorio un incontro 'tecnico' sullatra una delegazione del Pd, guidata dalla responsabiledel partito Marina Sereni, e una delegazione dell'Alleanza Verdi e Sinistra, con la capogruppo alla Camera Luana Zanella. All'ordine del giorno ci sono le iniziative comuni per il settore della ...Un lavoro non semplice, anche se un tema sentito come quello della difesa dellapubblica potrebbe fare da collante tra Pd,, Azione e M5s. La strada verso una piazza comune (in casa Pd si ...' Siamo di fronte a un disastro sanitario confermato da più autorità scientifiche. Prima l'Agenzia Europea per l'Ambiente, oggi l'Organizzazione Mondiale dellacertificano che lo smog genera vittime premature. 60 mila in Italia per la prima e 600 mila in tutta Europa per l'Oms. In questo quadro drammatico l'emergenza smog, che è anche sanitaria, è ...' No, Meloni Mani di Forbice queste cose non le vede e propone tagli su tagli a, scuola, giovani, cultura facendo cassa sulle pensioni degli italiani e sui recettori del vecchio reddito di ...

**Sanità: Pd incontra Avs su iniziative comuni** La Gazzetta del Mezzogiorno