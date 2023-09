Samira | Vittorio | Anita e Garibaldi vuotano il sacco sul provino del GF | ecco la verità

(Di martedì 12 settembre 2023) Il Grande Fratello è pieno di (reali) sconosciuti selezionati per merito del? Così dovrebbe essere ma, di fatto, forse le cose sono andate diversamente, almeno per quanto riguarda alcuni di loro.ilsuldel GFcostretti nel tugurio, hanno spifferato alcuni... L'articolo proviene da Blog Tivvù - La tivvù in un blog.

Menozzi, 23 anni, originario di Parma, ha una laurea in Ingegneria gestionale e gestione ...Lui , originaria di San Daniele del Friuli, ha 25 anni. E' nata da mamma italiana e papà ...e Anita hanno salvato Paolo. Grecia e Beatrice hanno salvato Marco., Lorenzo e Giuseppe non hanno ricevuto alcun voto e come 'punizione' sono stati chiamati a lasciare la Casa e ...La scelta ricade sue Anita. Queste due insieme a, Lorenzo e Giuseppe sono ufficialmente in nomination per l'immunità . Toccherà al pubblico a casa decidere, nella prossima puntata, ...

Samira, Vittorio, Anita e Garibaldi vuotano sacco: verità sul provino del GF Blog Tivvù

Samira, Vittorio, Anita e Garibaldi vuotano il sacco sul provino del Grande Fratello: ecco la verità nella notte passata in tugurio.Si tratta esattamente di Vittorio, Lorenzo, Giuseppe, Samira e Anita. A parte la Lui, gli altri concorrenti sono tutti Nip. Il più votato oltre ad ottenere l’immunità sarà anche il preferito della ...