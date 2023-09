Salvò uomo da infarto | ragazzo di 16 anni premiato dalla regione Toscana

Il giovane è stato invitato alla cerimonia di inaugurazione dell'anno scolastico all'Istituto tecnico "Saffi Alberti" di Forlì. L'evento celebrato dal presidente della Repubblica Sergio MattarellaL'ha replicato brevemente prima di lasciare lo studio, salvo poi tornare appena prima la fine della ...Poche ore prima era stato soccorso, nella medesima zona, undi 85 anni per poi essere trasportato a Trento per approfondimenti. Quarantotto ore prima dall'ultimo incidente in val Ridanna, a ...Dalla ricostruzioni dei carabinieri, l'era sottoposto alla misura cautelare emessa dal Gip perchè accusato di aver preso parte ad una rapina messa a segno ai danni di due giovani, in pieno ...

Quando Marconi salvò 700 passeggeri del Titanic la Repubblica