Salvini “Più sanzioni per chi usa il cellulare alla guida”

(Di martedì 12 settembre 2023) ROMA (ITALPRESS) –stesura del nuovo codice della strada “stiamo lavorando giorno e notte. Lo faccio da ministro e da papà perchè ogni giorno ci sono troppi morti sulle strade, quindi tolleranza zero per chi si metteubriaco o drogato”. Lo ha detto il ministro delle Infrastrutture e vicepremier, Matteo, intervistato dal Tg2. “Più controlli – ha aggiunto -, più prevenzione, più tutela per ciclisti e motociclisti e un aumento delleper chi usa il telefoninoperchè la maggior parte degli incidenti avviene per distrazione”. – Foto: Agenzia Fotogramma – (ITALPRESS).

