(Di martedì 12 settembre 2023) "Per me è un grande onore celebrare il congresso della, che ae nelè in, 15 sindaci, quasi 500 amministratori locali, un tesseramento che in tutte le province del ...

Angelucci fa la Fox News italiana. Ma amanca la 'rappresentanza' editoriale Antonio Angelucci aveva in mente un progetto strategico: fare la Fox News italiana e ci è riuscito costituendo il Gruppo Editoria Italia, una società che ...... quasi 500 amministratori locali, un tesseramento che in tutte le province del Lazio sta crescendo, 12 pullman per Pontida": così il leader dellae ministro delle Infrastrutture, Matteo, ....... A questo deve aggiungersi il gran impegno dei dirigenti e degli eletti che stanno lavorando con responsabilità per radicare sul territorio il movimento. Un'attività che sta premiando la...... al primo punto verrà discussa, in particolare, la mozione presentata l'aprile scorso dal Matteo Bianchi (GruppoLombardia) che propone il dissenso da parte del consiglio nei confronti ...

Salvini: "La Lega a Roma e nel Lazio è in crescita ovunque" - Il Sole 24 ORE Il Sole 24 ORE

Roma, 12 set. (askanews) - "Per me è un grande onore celebrare il congresso della Lega, che a Roma e nel Lazio è in crescita ovunque, 15 sindaci, quasi 500 amministratori locali, un tesseramento che i ...In terza posizione c'è il Movimento 5 stelle di Giuseppe Conte, lievemente in crescita, con il 16,9% (+0,7%). La Lega di Salvini è quarta, salendo al 10,6% (+2,2%). A seguire troviamo Forza Italia – ...“Sul Sole 24 Ore, è stato commentato come la Calabria sia stata una delle 4 regioni d’Italia che ha avuto un aumento dei tesseramenti nel 2022 e un lieve incremento di consensi nelle ultime elezioni n ...