Salvini contestato da un’attivista al congresso Lega | “Basta guerra alle Ong” Lui la sbeffeggia | “Un applauso alla prossima valletta di Sanremo…”

(Di martedì 12 settembre 2023) Sorpresa alregionale delladel Lazio. Mentre era in corso l’intervento del ministro delle Infrastrutture e vicepremier Matteoè entrata nella sala esibendo un cartello con la scritta “Ong, governo criminale“. Dal palcoha subito risposto,ndola: “Va bene, viva le Ong. Untta del Festival di Sanremo. De gustibus non disputandum est”. La donna è stata immediatamente allontanata eha proseguito: “Diciamo che l’idea del ministro Valditara di reintrodurre il voto in condotta servirà a parecchia gente. E questo mi fa riflettere sul fatto che io non ...

'L'idea del ministro Valditara di reintrodurre il voto in condotta servirà a parecchia gente - ha proseguito, sempre sul filo dell'ironia - . E questo mi fa riflettere sul fatto che io non mi ......13 giugno 2023 il Dirigente del Servizio Sport del Comune di Ravenna Stefano Savini ha...chiaro e svolgerò ulteriori approfondimenti.' Gianfilippo Nicola Rolando Capogruppo Lega...Il reatoè quello di danneggiamento in manifestazione aperta al pubblico, la pena può ... taggando Matteo. L'uomo fa notare che "il nostro (perché oltretutto sono tifoso della Roma) ...dà una doppia bacchettata a Vannacci su Europee e omosessualità 'Non penso che l'... Pioggia d'oro sul generale Vannacci: incassi da sogno per il libroIl generale ha quindi posto una ...

Salvini contestato al Congresso Lega da una donna: "Se ti piacciono le Ong, parti" Liberoquotidiano.it

Salvini 'diffamato' dalla ex di Berlusconi Il PM chiede la condanna ... CasateOnline

Stefano Graziano (Pd) a Giorgia Meloni: "Invece di guardare a Gentiloni come ad un nemico dovrebbe più guardare verso Salvini, che forse è il suo vero problema".Il vicepremier torna alla cerimonia di apertura a distanza di cinque anni. Prima andrà al sacrario. La protesta della Cgil e altre associazioni ...Ulteriori “flebo” della Sottosegretaria Borgonzoni, in un “corpo” che evidenzia diffuse patologie: meno 27 % di spettatori sul 2019.