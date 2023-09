Salviamo gli istituti tecnici dalla riforma Valditara

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 12 settembre 2023) Le riforme scolastiche del centro-destra sono state un disastro più o meno grande per la scuola superiore italiana, un fallimento didattico, educativo e finanziario. In particolare, con laMoratti del 2003 iniziava la separazione, cara ad una certa destra, tra scuola del sapere e suola del fare, ma nella prima erano compresi anche gli. Quella successiva, la Gelmini del 2008, operava un taglio di 8 miliardi, il più grande taglio alla spesa dell’istruzione mai fatto nella storia della repubblica. Ora è il turno del prof. di diritto romano, Giuseppe, che propone una, come al solito epocale, per tutto il segmento tecnico-professionale. La destra però ha cambiato nel frattempo paradigma di riferimento. Mentre Moratti voleva trasformare in licei gli ...