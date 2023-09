Salario minimo | Renzi | ‘Conte è quello del buco finanziario e lo fa pagare al ceto medio’

"Non si puo' fare finta di non capire - rimarca Meloni - che in una nazione nella quale c'e' un'alta percentuale di contrattazione sindacale ilcome lo propone l'opposizione rischia di ...Ricordiamo che gli scioperanti chiedono un innalzamento dele protestano contro l'uso ad libitum della propria immagine reso possibile dalle Intelligenze Artificiali.... il Pd ormai è un covo di vipere Alla Festa dell'Unità la sinistra Manu Chao: Schlein e Orlando a lezione dida Yolanda Diaz Jobs Act, Conte cavalca il referendum che non c'è: una ...

La versione di Giorgia Meloni: “Riforme anche senza la sinistra”. E sul salario minimo: “Contraria a pasticci” la Repubblica

Giorgia Meloni è stanca, febbricitante, sotto antibiotici. Si sfila le scarpe, si accovaccia sul divanetto a tre posti del suo studio e, dopo l’ennesima giornata di furore, dice la sua. Così… Leggi ...Roma, 12 set (Adnkronos) – “Al salario minimo sono favorevole, purché non sia a spese dei cittadini. Nella legge Conte, che è quello del Reddito di cittadinanza, del superbonus, del buco finanziario d ...