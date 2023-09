Ryanair ridurrà i voli da e per la Sicilia O' Leary | Il decreto prezzi è stupido

(Di martedì 12 settembre 2023) «Ilè basato su dati spazzatura». Lo afferma l’amministratore delegato diMichael O'presentando l’offerta invernale della compagnia. «È un- spiega - e idiota, cheaumentando le tariffe». «Abbiamo già ridoto idel 10% in Sardegna - ha aggiunto - e lo faremo quest’inverno per la» . «Le nuove rotte di quest’inverno...

Ad O'Leary: 'Dl idiota, non lo rispetteremo' 'È un decreto stupido e idiota, chei voli aumentando le tariffe', ha spiegato l'amministratore delegato diparlando del rapporto Enac ...Intanto, come conseguenza del decreto caro voli,il suo operativo invernale anche in Sicilia. Taglieremo "un 10% di voli domestici dalla Sicilia questo inverno e sposteremo questi ......diMichael O' Leary presentando l'offerta invernale della compagnia. "Sono convinto che il decreto sarà rigettato da Bruxelles" "È un decreto stupido - ha aggiunto - e idiota, chei ...