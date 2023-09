Russia | Tajani | ' Kim in Russia? Putin si rivolge al peggior interlocutore possibile'

(Di martedì 12 settembre 2023) Roma, 12 set. (Adnkronos) - "cerca alleati e sostegno, anche militare, e sial, che non rinuncia al nucleare e che ha un atteggiamento aggressivo nell'indopacifico, che è condannato per i suoi continui lanci di missili. Tutto questo non fa ben sperare". Lo ha detto il vice premier e ministro degli Esteri Antonioa ‘Non stop news' su Rtl 102,5, commentando il viaggio del leader nordcoreano Kim Jong Un in, dove incontrerà il presidente Vladimir. "Laè sempre più isolata - ha aggiunto - e tenta di uscire dal suo isolamento cercando consensi e puntando sul malcontento degli altri paesi del mondo, come i Brics. Ma tutto questo consenso ...

I comunisti nostrani guardavano a Mosca e alla madre Russia, ma avevano i piedi ben... Sono figlio di ...'Dialogue always promotes peace, even when people of the same faith are killing each other," said Tajani, citing Russia's 565-day-old invasion of Ukraine, "where Christians are fighting ...

Le notizie sulla guerra in Ucraina di martedì 12 settembre, in diretta. Il leader nordcoreano si è recato in Russia sul suo treno blindato per colloqui seguiti da vicino tra le preoccupazioni che Vladimir ...