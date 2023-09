Russia | Kim arriva nel Paese | previsto incontro con Putin

(Di martedì 12 settembre 2023) Nelle ultime ore il dittatore nordcoreano Kim èto in: nei prossimi giorni èuncon il leader locale, Vladimirno, in costante aggiornamento, le informazioni sia dalla Corea del Nord che dallaper l’arrivo del dittatore delasiatico, Kim Jong-un. Il nordcoreano ha viaggiato su un treno blindato ed è entrato in: questo è quello che ha affermato e confermato l’agenzia di stampa statale locale ‘Ria Novosti‘. E’untra i due leader dei Paesi in questione, anche se non è stato ancora annunciato il giorno. Attesotra Kim e(Ansa Foto) Notizie.comA quanto pare il mezzo ha ...

Leggi ancheJong - un in, vertice con Putin per le armi nordcoreane Il leader del Paese asiatico in treno verso Vladivostok nel suo primo viaggio all'estero in 4 anni. Il summit si ...12 set 06:05 Seul, treno diJong Un entrato inIl ministero della Difesa della Corea del Sud ha affermato che il leader di Pyongyang,Jong Un, è entrato inquesta mattina presto ...Il treno blindato su cui viaggia il leader nordcoreanoJong Un è entrato in, ha confermato l'agenzia di stampa statale russa Ria Novosti , in vista di un incontro con il presidente russo Vladimir Putin. Il treno ha attraversato la regione di ...

Kim Jong-un è in Russia per incontrare Putin. Sul tavolo "temi sensibili" RaiNews

su cui pende un mandato della Corte penale internazionale, una sorta di immunità in caso di partecipazione al G20 del 2024 in Brasile. Il leader nordcoreano Kim Jong-un giunto Russia su un treno per ...Il portavoce del Cremlino, Dmitry Peskov, ha confermato che il leader nordcoreano Kim Jong-un è arrivato in Russia. L’incontro tra i due leader avverrà in settimana nell’estremo oriente russo. Kim in ...