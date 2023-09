Rubiales torna a difendersi in tv | «Quel bacio non aveva nulla di sessuale | avrei fatto lo stesso con la Nazionale maschile» – Il video

(Di martedì 12 settembre 2023) A pochi giorni dalle dimissioni, arrivate dopo settimane di bufera dentro e fuori la Spagna per il«rubato» a Jenni Hermoso dopo la finale di calcio femminile,a parlare Luis. L’ex presidente della Federcalcio spagnola rompe il silenzio in tv. Fuori dal suo Paese, dove è stato sfiduciato da tutte le istituzioni, sportive e non, e da gran parte dei media. Nel salotto del giornalista britannico Piers Morgan,svuota il sacco e ripercorre le dure settimane di polemiche dopo il «fattaccio» di Sidney. Soprattutto,a professare la sua immacolata innocenza riguardo astampato sul podio a Hermoso. Fu un «gesto reciproco», contraddistinto da «intenzioni nobili», insiste, che ha resistito a lungo alle ...

A pochi giorni dalle dimissioni, arrivate dopo settimane di bufera dentro e fuori la Spagna per il bacio "rubato" a Jenni Hermoso dopo la finale di calcio femminile,a parlare Luis. L'ex presidente della Federcalcio spagnola rompe il silenzio in tv. Fuori dal suo Paese, dove è stato sfiduciato da tutte le istituzioni, sportive e non, e da gran ...... in conferenza stampa, sul casosi carica in spalla la nazionale con una tripletta che ... Poia essere monologo: ancora Morata con una conclusione da distanza ravvicinata nell'angolino ...... in Spagna , è stata associata inevitabilmente all'immagine del bacio Mundial tra Luis, sospeso per tre mesi dalla Fifa, e Jenni Hermoso,finalmente a parlare il campo, con la visita ...... in Spagna, è stata associata inevitabilmente all'immagine del bacio Mundial tra Luis, sospeso per tre mesi dalla Fifa, e Jenni Hermoso,...

Rubiales torna a difendersi in tv: «Quel bacio non aveva nulla di ... Open

Rubiales, Morata e compagni contro il presidente: il comunicato della nazionale spagnola Virgilio Sport

Luis Rubiales dovrà comparire davanti alla giustizia in seguito alla denuncia scaturita dal bacio alla calciatrice Hermoso nel corso della premiazione degli ultimi mondiali femminili, ...Il giudice istruttore del Tribunale Nazionale spagnolo ha convocato Luis Rubiales, l’ex presidente della Federcalcio spagnola, a testimoniare come imputato venerdì 15 settembre, per il bacio non ...La Spagna ha appreso la notizia delle dimissioni di Luis Rubiales, che hanno scatenato la reazione del presidente de LaLiga Javier Tebas ...