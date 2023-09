Rubiales | «Niente di sessuale in quel bacio | era da padre-figlia»

(Di martedì 12 settembre 2023) Luis, ex presidente della RFEF, ha parlato delcon la calciatrice Hermoso. Tutti i dettagli Luis, ex presidente della RFEF, ha parlato in un’intervista a Piers Morgan. Di seguito alcune anticipazioni trapelate dal The Sun. PAROLE – «Le mie intenzioni erano nobili, ero solamente entusiasta per la vittoria, non c’eradi. Posso assicurarlo al 100%. Ila Jenni è lo stesso che avrei dato a una delle mie figlie. Tra amici e familiari questo è molto, molto comune. Col senno di poi avrei fatto le cose diversamente, maè solo un momento molto felice, una celebrazione, un momento di euforia. Avrei dovuto agire in modo più solenne, freddo e diplomatico».

