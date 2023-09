Rubiales | 'Il bacio alla Hermoso? È lo stesso che avrei dato alle mie figlie | niente di sessuale

(Di martedì 12 settembre 2023) Luis, ormai ex presidente della Federcalcio spagnola, ha parlato in un'intervista a Piers Morgan della nota questione del...

L'ex presidente della Federcalcio spagnola (Rfef) Luisstato convocato venerd a prestare dichiarazioni di fronte al giudice che ha aperto un fascicolo sul caso delnon consentito alla giocatrice Jennifer Hermoso dopo la finale dei Mondiali ...Il giudice del Tribunale Nazionale Francisco de Jorge ha convocato l'ex presidente della Rfef (Federcalcio spagnola) Luisper venerdì 15 settembre, nel procedimento aperto dalnon ..., interpellato sulla vicenda dela Jennifer Hermoso, calciatrice della nazionale spagnola, si è difeso così: " Il significato dela Jenny è identico a quello che avrei potuto dare ...Non è un caso che l'oramai ex presidente della Federcalcio spagnola (Rfef) abbia scelto di annunciare la propria decisione dall'Inghilterra: in Spagna, infatti,si sente accerchiato o, ...

Le dimissioni di Rubiales nel paese in cui un bacio non è più un bacio Tempi.it

Rubiales si dimette: il presidente della Federcalcio spagnola lascia per il bacio a Hermoso Corriere della Sera

Nel giro di poco tempo l’hashtag è diventando virale, reclutando un infinità di utenti favorevoli nel fischiare il portiere dell’Italia durante i novanta e passa minuti. Molti saranno i tifosi ...Alle 21:30 del 10 settembre, Luis Rubiales ha presentato la sue dimissioni da presidente della Federazione calcistica spagnola. Una decisione che arriva 21 giorni dopo lo scandalo che ha colpito il ...Il giudice istruttore del Tribunale Nazionale spagnolo ha convocato Luis Rubiales, l’ex presidente della Federcalcio spagnola, a testimoniare come imputato venerdì 15 settembre, per il bacio non ...