Rubiales e il bacio sulle labbra alla Hermoso | Un gesto reciproco | spontaneo e al 100% non sessuale

(Di martedì 12 settembre 2023) Ildella giocatrice Jenniferè stato un «», contraddistinto da «intenzioni nobili» e «alnon" : così Luis, già ex presidente della Federcalcio spagnola, è tornato a ribadire la propria versione dell’episodio avvenuto dopo la finale dei mondiali femminili che l’ha poi portato alle dimissioni. In questo caso,ha parlato...

A pochi giorni dalle dimissioni, arrivate dopo settimane di bufera dentro e fuori la Spagna per il bacio "rubato" a Jenni Hermoso dopo la finale di calcio femminile, torna a parlare Luis Rubiales. L'ex presidente della Federcalcio spagnola rompe il silenzio in tv. Fuori dal suo Paese, dove è stato intervistato da Piers Morgan. Il capo della Federcalcio spagnola al momento sospeso e in attesa di giudizio per il bacio sulle labbra dato alla calciatrice Hermoso dopo la finale.

Non poteva che finire con le dimissioni di Luis Rubiales il caso di "violenza sessuale" di cui la Spagna ha discusso di più nelle ultime tre settimane. Luis Rubiales, ex presidente della Federcalcio spagnola che si è dimesso dopo le grandi polemiche per il bacio a Jenni Hermoso, ha rilasciato una lunga intervista a Piers Morgan.