Rosa Scafa | chi era la prima poliziotta italiana

(Di martedì 12 settembre 2023) Aveva da poco compiuto 27 anni,, quando con audacia e determinazione scelse di intraprendere una strada che non avrebbe mai più lasciato, quella che l’avrebbe portata a indossare la divisa addosso, e nel cuore. Lei, ladonnaa entrare in polizia, ha il merito di aver scritto un pezzo della storia del nostro Paese, diventando simbolo e ispirazione delle future generazioni. Chi eraClasse 1925,è nata a Vibo Valentia ma ha trascorso gli anni della sua giovinezza a Trieste, dove la famiglia era emigrata. Era un periodo, quello, dove le donne non avevano ancora uno spazio nella società. Difficile, per loro, anche trovare un lavoro.lo sapeva così decise di prendere parte, seppur con ...

Addio a, la prima donna a indossare la divisa della Polizia È morta all'età di 98 anni, la prima poliziotta italiana, rimasta nell'Arma fino alla pensione. Una passione per la divisa mai ...Oggi, l'11 settembre, abbiamo appreso la triste notizia della scomparsa dia Trieste.ha lasciato un'impronta indelebile nella storia italiana come la prima donna poliziotto ...Si è spenta all'età di 98 anni, la prima donna a indossare la divisa da poliziotto in Italia.si arruolò a 27 anni a Trieste insieme ad altre 22 colleghe. La sua non fu una vocazione, ammise, ma una necessità ...

Morta a 98 anni Rosa Scafa, la prima poliziotta italiana Agenzia ANSA

Rosa Scafa, si legge sul sito della Polizia di Stato, "si era arruolata a 27 anni nel 1952 ed era rimasta in servizio per 33 anni congedandosi nel 1985 anche ...Roma, 12 set – “Ci ha lasciato Rosa Scafa, la prima donna poliziotta in Italia. “Mi sono innamorata dalla Polizia ed è stato bellissimo”, così si raccontava in un’intervista di pochi anni fa, ...